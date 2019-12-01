Congreso de Michoacán asume la agenda de lucha contra la violencia hacia las mujeres

Morelia, Michoacán, a 25 de noviembre de 2025.- La diputada Giulianna Bugarini Torres señaló que violencia contra las mujeres no es una tragedia individual, sino un síntoma de un sistema que se beneficia de la desigualdad y que reproduce la opresión diariamente, “ninguna democracia es auténtica si tolera que la mitad de su población viva en riesgo, con miedo o en condiciones de desigualdad”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado señaló que la 76 Legislatura ha asumido una agenda feminista que no pide permiso, en la que nombra las violencias, legisla para erradicarlas y protege derechos.

Informó que este día, el Congreso del Estado firmó el convenio que convierte a éste en un espacio libre de violencia con el compromiso de desmontar las desigualdades desde adentro, y, destacó es uno de los pocos en el país que cuenta con un Comité para la Atención a la Violencia de Género en su modalidad de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

Giulianna Bugarini se dirigió a las mujeres michoacanas para decirles que el Estado las defiende, las escucha y las respalda. “La violencia no es tolerable; la impunidad no es natural”.

Melba Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, puntualizó que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, se honra la lucha de todas las mujeres que han alzado la voz, aquellas que aún en circunstancias adversas, tienen la fuerza para luchar por ellas mismas y por todas las demás.

“Tenemos un compromiso y la convicción profunda de que ninguna mujer viva con miedo, que ningún espacio o institución justifique la violencia y que ninguna vida deba apagarse por falta de oportunidades de protección o justicia. Nada que lastime a las mujeres puede permitirse, mucho menos justificarse”, precisó.

En su oportunidad, Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política, indicó que mientras el feminicidio no sea considerado como un delito autónomo, mientras no se le investigue por razones de género y no se tengan sentencias ejemplares, no podrá erradicarse.

Agregó que falta mucho por hacer porque actualmente solo 1 de cada 10 delitos dolosos que afectan a las mujeres se tipifica como feminicidio, por lo que dijo, es fundamental que se emitan sentencias con perspectivas de género. “Nuestra aspiración es que las mujeres logremos desde el ámbito comunitario la reconstrucción del tejido social y la promoción de la paz”.

Ante la presencia de las y los legisladores Teresita de Jesús Herrera, Belinda Iturbide, Sandra Arreola, Brissa Arroyo, Emma Rivera, Sandra Garibay, Reyes Galindo e Iván Alejandro Arévalo, Lorena Bedolla Ponce, Fiscal Especializada en delitos de violencia familiar y de género, así como el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Josué Alfonso Mejía Pineda, expusieron el acompañamiento en el litigio que se llevó en el caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor, que dejó un precedente en el país, respecto a la sentencia emitida a su agresor.