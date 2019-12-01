Congreso de Michoacán aprueba reforma a la Ley de Educación, presentada por David Martínez, para incluir educación financiera en planes de estudios

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- El pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma de la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo, presentada por el diputado David Martínez Gowman, que establece que se deberán de incorporar los contenidos mínimos en materia de educación financiera que habrán de integrarse transversalmente en el plan de estudios de nivel medio superior.

De esta forma, la educación en el nivel medio superior incluirá la orientación vocacional para la formación de los adolescentes, coadyuvando en su tránsito a la edad juvenil y adulta, a través de las instituciones responsables de este nivel educativo.

En su participación, el legislador consideró que la educación media superior constituye una etapa fundamental en el desarrollo académico, personal y social de los jóvenes. Este nivel educativo, que sirve como puente entre la educación básica y la superior, no solo proporciona conocimientos teóricos y técnicos, sino que también promueve habilidades, valores y competencias necesarias para la vida adulta, el trabajo y la participación ciudadana.

Ante la septuagésima sexta legislatura, Martínez Gowman explicó que los jóvenes que concluyen este nivel educativo tienen mayores oportunidades de obtener empleos formales, acceder a mejores salarios y continuar con estudios superiores. En este sentido, la educación media superior funciona como una herramienta que ofrece a las y los jóvenes una formación que los prepara para integrarse de manera productiva al mundo real, laboral y académico.

Ante ello, la educación media superior no solo debe enseñar contenidos académicos, sino también formar personas críticas, responsables, comprometidas y preparadas para desenvolverse dentro del ámbito laboral y dentro de la realidad socioeconómica moderna.

La sociedad actual demanda que la formación de las y los jóvenes no se limite únicamente a conocimientos académicos tradicionales como lo son las materias de español, matemáticas, biología o química, las cuales indudablemente constituyen saberes esenciales.