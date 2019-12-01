Congreso de Michoacán, aliado de la impartición pronta y expedita de la justicia en Michoacán: Baltazar Gaona

Morelia, Mich., a 19 de febrero del 2026.- Desde el Congreso del Estado, vamos a continuar con el impulso necesario para coadyuvar de manera frontal, para que en Michoacán haya una aplicación pronta y expedita de la justicia, manifestó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco de la rendición del Primer Informe de Actividades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Hugo Gama Coria, el legislador local destacó la importancia de que la justicia y la transparencia estén estrechamente vinculadas, “esto fortalece la aplicación de justicia en favor de la ciudadanía”.

“Reconozco la labor del magistrado Hugo Gama al frente del Poder Judicial en Michoacán, pues es un poder totalmente nuevo, con magistrados que por primera vez fueron electos por el pueblo y que ahora sí tienen un compromiso real con la ciudadanía, con sus electores, con el pueblo y con la justicia en Michoacán”, agregó.

En ese sentido, el diputado presidente, reiteró el compromiso de la 76 Legislatura para generar leyes que coadyuven de manera directa con la impartición de justicia, que no haya impunidad y que la justicia pronta, eficaz, efectiva y expedita, llegue a todas y todos los michoacanos.