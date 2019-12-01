Congreso de Michoacán tendrá por primera vez edificio escriturado a su favor: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Gobierno del Estado solicitará la desincorporación del actual edificio que ocupa el Congreso del Estado de Michoacán, con el propósito de que el Poder Ejecutivo lo done formalmente al propio Legislativo, para que cuente por primera vez con un inmueble que esté legalmente a su nombre.

El encargado de la política interna explicó que esta acción permitirá que las y los representantes populares dispongan de un espacio propio, evitando cualquier tipo de inconveniente jurídico en el futuro y fortaleciendo la autonomía patrimonial del Congreso local.

Zepeda Villaseñor detalló que desde 1922 el inmueble ubicado en la avenida Madero Oriente, en el Centro Histórico de Morelia, ha sido facilitado por la administración estatal al Poder Legislativo, sin que se haya realizado la transferencia formal de la propiedad.

“Con esta medida buscamos dar certeza jurídica y legal al patrimonio de las y los michoacanos, garantizando que el Congreso del Estado tenga plena titularidad sobre el edificio que ocupa”, puntualizó.

El secretario subrayó que el procedimiento se realizará conforme a los mecanismos legales correspondientes, a fin de que la desincorporación y posterior donación se efectúen con transparencia y apego a la normatividad vigente, consolidando así el patrimonio institucional del estado.