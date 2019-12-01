Congreso de Michoacán busca se instruya el idioma inglés en la educación básica

Morelia, Michoacán, 08 de julio 2026.- A fin de que la autoridad educativa en la entidad promueva de manera progresiva y conforme a la disponibilidad presupuestal, actividades orientadas al fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en las instituciones públicas de educación básica, este miércoles la 76 Legislatura reformó la Ley de Educación.

A propuesta de la Comisión de Educación sobre la iniciativa de la diputada María Itzé Camacho Zapiaín y el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, el Pleno del Congreso del Estado votó a favor del Dictamen mediante cual se adiciona la fracción XX al artículo 29.

A partir de su aprobación, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán promover, actividades orientadas al fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en las instituciones públicas de educación básica, mediante estrategias pedagógicas, herramientas tecnológicas, mecanismos de coordinación institucional y acciones de fortalecimiento docente, atendiendo a las condiciones regionales y sociales de cada comunidad escolar.

La Comisión de Educación, en las Consideraciones del Dictamen coincidió en que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la niñez y juventud; y que el inglés es el idioma universal, el que más se utiliza como segundo idioma en más países del mundo.

“También sabemos que el estado de Michoacán es un estado binacional, por la relación migratoria que tenemos con los Estados Unidos de América, al contar con casi 4 millones de michoacanos radicando en aquel país”, detallaron.

Por ello, la importancia de que la educación en Michoacán sea impartida con un enfoque bilingüe español-inglés desde la educación básica, “que es cuando los educandos aprenden de mejor manera otro idioma diferente al nuestro”.

La diputada María Itzé Camacho Zapiaín y el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, en la Exposición de Motivos de su iniciativa puntualizaron en su Exposición de Motivos, que su propuesta busca que las acciones implementadas puedan desarrollarse de manera gradual y conforme a la disponibilidad presupuestal, permitiendo fortalecer las oportunidades de aprendizaje de las niñas y niños sin generar cargas desproporcionadas para las instituciones educativas o para las autoridades responsables de su implementación.

Con la reforma, ambos, pretenden garantizar mejores herramientas educativas desde la infancia, lo que “significa generar condiciones más equitativas para el futuro. Apostar por el fortalecimiento progresivo de la enseñanza del idioma inglés dentro de la educación pública representa una medida orientada a ampliar oportunidades educativas y formativas para las niñas y niños michoacanos, bajo un enfoque gradual, viable y acorde con las capacidades institucionales del Estado”.