Congreso de Hidalgo endurece sanciones contra uniones forzadas de menores y tipifica el delito de acecho

Pachuca, Hidalgo, a 21 de julio de 2026.- El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Penal estatal para castigar con mayor severidad las uniones forzadas de menores de edad y de personas que no puedan comprender el significado del acto, además de incorporar el delito de acecho como una nueva conducta sancionable.
Con las modificaciones, se crea el delito de cohabitación forzada, que impondrá penas de cinco a nueve años de prisión, así como multas de 200 a 500 días, a quienes obliguen, promuevan, gestionen, induzcan, oferten o faciliten este tipo de uniones equiparables al matrimonio.
La reforma también establece que, cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la sanción podrá incrementarse hasta en una mitad.
Durante la discusión del dictamen, la diputada del PRI, Moncerrath Hernández Pérez, señaló que la medida busca erradicar una práctica que aún persiste en algunas comunidades, donde niñas son entregadas a cambio de dinero, ganado, trabajo e incluso cartones de cerveza, situación que les impide continuar sus estudios, trabajar y desarrollar su proyecto de vida.
Por su parte, la diputada Paloma Barragán, representante del distrito de Huejutla, afirmó que los usos y costumbres no pueden ser utilizados para justificar la entrega de menores de edad ni los matrimonios arreglados. Agregó que factores como la pobreza, el machismo y la falta de oportunidades han favorecido estas prácticas en algunas regiones, por lo que la reforma fortalece la protección de los derechos de la niñez, especialmente de las niñas indígenas.
Además, el Congreso hidalguense aprobó la incorporación del delito de acecho, que sancionará con penas de tres meses a dos años de prisión a quien persiga, vigile o acose de manera reiterada a otra persona, ya sea de forma presencial o mediante medios digitales, con castigos que podrán aumentar en determinados casos.