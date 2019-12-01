Congreso aprueba reforma por escuelas libres de violencias y con apoyo emocional, propuesta por Giulianna Bugarini

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 20:20:37

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por la diputada Giulianna Bugarini para que la educación en Michoacán cuide no solo el aprendizaje académico, sino también la salud emocional y la seguridad de niñas, niños y adolescentes, con un objetivo claro: prevenir el consumo de sustancias y las conductas de violencia desde la escuela.

Bugarini destacó que una gran parte de los problemas que enfrentan las y los jóvenes en la calle se originan o se detectan desde la etapa escolar. Por eso, esta reforma obliga al sistema educativo a actuar antes, a tiempo y dentro de la comunidad estudiantil.

“La prevención es la mejor manera de combatir las adicciones y la violencia. Si cuidamos cómo se sienten nuestras niñas y niños, estaremos cerrando la puerta a los riesgos que dañan sus vidas”, afirmó la legisladora.

Con esta reforma, las escuelas deberán contar con estrategias para prevenir el bullying, la discriminación, el maltrato y cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad emocional y el proyecto de vida de las y los estudiantes.

Además, se fortalecerán programas de acompañamiento y detección temprana, para evitar que las niñas, niños y jóvenes caigan en consumo de drogas o en redes delictivas.

“Atender las causas significa escuchar, acompañar y ofrecer entornos donde la infancia y juventud se sientan protegidas y con oportunidades. La educación debe ser un escudo contra todo lo que amenaza su bienestar”, concluyó Bugarini.