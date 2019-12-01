Congreso analizará convocatoria para elegir a titular de la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- La Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán ya tiene lista la propuesta de convocatoria pública para elegir a quien ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado. El documento será sometido a consideración del Pleno en la sesión legislativa de este martes.

El proceso se abre tras la renuncia de Carlos Torres Piña, aprobada por el Congreso el 1 de octubre. Torres Piña había asumido el cargo en 2025 para un periodo de nueve años.

De acuerdo con la propuesta, las personas interesadas deberán registrarse del 9 al 13 de noviembre. Entre los requisitos están tener al menos 35 años, acreditar tres años de residencia en Michoacán, contar con título profesional en Derecho y comprobar diez años de ejercicio profesional.

La documentación solicitada incluye identificación, currículum y comprobantes de trayectoria jurídica. También se pide un ensayo de tres cuartillas, firmado, en el que se expongan los motivos de la postulación, así como la presentación de un proyecto de trabajo durante una entrevista ante la Comisión de Justicia.

La evaluación deberá considerar los principios de paridad de género y la inclusión de personas pertenecientes a grupos históricamente vulnerados. Tras las entrevistas, la Comisión propondrá al Pleno una lista de diez perfiles; si es aprobada, se enviará al titular del Ejecutivo estatal para que integre una terna en un plazo de hasta diez días.

La decisión final corresponderá al Congreso, que elegirá a la persona titular de la Fiscalía con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes. La convocatoria entraría en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.