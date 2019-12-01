Confirman que no hubo presencia de grupos armados en la mina de Peñamiller

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad, en la que participaron los mandos policiales de los tres niveles de Gobierno del lunes pasado, se confirmó que no hubo presencia de personas armadas en la mina de Peñamiller que fue objeto de un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) informó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

Esto, luego de que la semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Querétaro, informaron, a través de un comunicado que fue asegurada una mina presuntamente clandestina de mercurio, en la comunidad de La Plazuela, municipio de Peñamiller. Sin embargo, durante la diligencia se constató que en el lugar solo se encontraba una persona, sin armas largas ni evidencia de grupos criminales.

“En esta reunión en la que estuvo el delegado de la Fiscalía General de la República, el tema de la mina quedó clarísimo en la Mesa de la Paz, no hubo personas con armas largas ni células delictivas. Había únicamente una persona en el sitio”.

Sobre el tema, el fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández puntualizó que en el operativo no se aseguraron elementos que sugirieran la presencia de organizaciones criminales.

“Se reportó que no existía constancia de personas armadas ni participación de ningún tipo de célula, organización o cártel”.

Las autoridades estatales y federales buscan dar certeza a la población sobre la situación en Peñamiller y reiteraron que la coordinación interinstitucional seguirá siendo clave para atender denuncias y garantizar la seguridad en la región.

De acuerdo a la FGR, el aseguramiento de la mina se realizó en atención a una denuncia anónima recibida por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en la que se reportó “la presencia de un grupo de personas armadas en la comunidad de La Plazuela, municipio de Peñamiller, quienes presuntamente realizaban la extracción ilegal de mercurio en una mina, además de intimidar a los habitantes de la zona”.