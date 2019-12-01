Confirman el fallecimiento de Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado

Confirman el fallecimiento de Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:14:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 26 de febrero de 2026.- Julio César Beltrán, integrante del Grupo Arraigado, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió mientras el músico circulaba a bordo de su vehículo sobre el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido como el “Malecón Viejo”, una de las principales vialidades de la capital sinaloense.

La muerte de Beltrán fue confirmada por la agrupación a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por el fallecimiento del artista, reconocido por interpretar narcocorridos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los responsables ni el móvil del crimen, y se espera que en las próximas horas se informe sobre el avance de las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
La  FGE retira siete “cámaras parásitas” instaladas ilegalmente y presuntamente utilizadas para conductas delictivas, en Apatzingán, Michoacán 
Más información de la categoria
Cancelan etapa de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Comentarios