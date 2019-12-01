Confirman el fallecimiento de Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:14:07

Culiacán, Sinaloa, a 26 de febrero de 2026.- Julio César Beltrán, integrante del Grupo Arraigado, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió mientras el músico circulaba a bordo de su vehículo sobre el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido como el “Malecón Viejo”, una de las principales vialidades de la capital sinaloense.

La muerte de Beltrán fue confirmada por la agrupación a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por el fallecimiento del artista, reconocido por interpretar narcocorridos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los responsables ni el móvil del crimen, y se espera que en las próximas horas se informe sobre el avance de las investigaciones.