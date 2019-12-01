Confirma secretaría de Educación del Estado de Querétaro que se distribuyeron libros de texto gratuito de la SEP

Confirma secretaría de Educación del Estado de Querétaro que se distribuyeron libros de texto gratuito de la SEP
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 21:34:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- Ante la polémica que se ha generado en torno a los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, la secretaria de Educación del gobierno del estado, Martha Elena Soto Obregón, confirmó que en Querétaro los libros de texto gratuitos se repartieron.

“Cuando iban a salir los libros de texto en Querétaro hicimos algunas comisiones de expertos respecto a los libros de texto y la UAQ nos dio un dictamen que enviamos a la Federación y la escuela normal Superior del Estado hizo la evaluación y mandamos esa información y las opiniones que tuvimos las hicimos del conocimiento y comentar que como cualquier publicación y más cuando tiene que ver con temas educativos se tiene que estar revisando”, dijo.

Afirmó que los libros de texto gratuito fueron repartidos en todas las escuelas públicas, pero fueron complementados con los cuadernillos del estado.

“Efectivamente en Querétaro como en la mayor parte de los estados de la república los libros se repartieron y también como siempre son motivo de revisión de manera constante, siempre van a faltar adiciones, siempre van a faltar contenidos, pero esto se realiza como una manera común y normal de cualquier contenido que se reparta en la república”.

Mencionó que se modificaron los contenidos de la “Nueva Escuela Mexicana” en el 2023 y previo a la entrega de los materiales, el gobierno estatal solicitó la evaluación de especialistas en educación y psicología, entre ellos académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Escuela Normal Superior del estado, cuyos dictámenes fueron enviados a la Federación con observaciones sobre los contenidos.

“Como cualquier publicación y más cuando tiene que ver con temas educativos, esta se tiene que estar revisando; siempre van a faltar adiciones, siempre van a faltar contenidos y esto se realiza como una práctica común y normal de cualquier contenido educativo que se reparta en la República”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con escopeta “hechiza” y hierba verde
En Zamora, Michoacán detienen la GC a sujeto en posesión de estupefacientes
Hombre se electrocuta y cae de 5 metros de altura en la colonia Álamos de la capital queretana; se encuentra grave
En Queréndaro, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a un hombre con varios envoltorios de sustancias ilícitas
Más información de la categoria
Justicia a las cartas en Michoacán: Protestan contra la “Jueza del tarot” por presunta incompetencia y llevar prácticas esotéricas a los juzgados
Grecia Quiroz es víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, no necesita victimizarse: Memo Valencia
Se rompe el obradorismo: Exconsejero jurídico de AMLO vincula a coordinador de asesores de Sheinbaum con el “Rey del huachicol”; ella dice que no habrá indagatorias y responde con García Luna
Alcaldesa de Uruapan, viuda de Carlos Manzo, presenta pruebas ante la FGE Michoacán para citar a declarar a políticos morenistas
Comentarios