Confirma secretaría de Educación del Estado de Querétaro que se distribuyeron libros de texto gratuito de la SEP

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero de 2026.- Ante la polémica que se ha generado en torno a los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, la secretaria de Educación del gobierno del estado, Martha Elena Soto Obregón, confirmó que en Querétaro los libros de texto gratuitos se repartieron.

“Cuando iban a salir los libros de texto en Querétaro hicimos algunas comisiones de expertos respecto a los libros de texto y la UAQ nos dio un dictamen que enviamos a la Federación y la escuela normal Superior del Estado hizo la evaluación y mandamos esa información y las opiniones que tuvimos las hicimos del conocimiento y comentar que como cualquier publicación y más cuando tiene que ver con temas educativos se tiene que estar revisando”, dijo.

Afirmó que los libros de texto gratuito fueron repartidos en todas las escuelas públicas, pero fueron complementados con los cuadernillos del estado.

“Efectivamente en Querétaro como en la mayor parte de los estados de la república los libros se repartieron y también como siempre son motivo de revisión de manera constante, siempre van a faltar adiciones, siempre van a faltar contenidos, pero esto se realiza como una manera común y normal de cualquier contenido que se reparta en la república”.

Mencionó que se modificaron los contenidos de la “Nueva Escuela Mexicana” en el 2023 y previo a la entrega de los materiales, el gobierno estatal solicitó la evaluación de especialistas en educación y psicología, entre ellos académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Escuela Normal Superior del estado, cuyos dictámenes fueron enviados a la Federación con observaciones sobre los contenidos.

“Como cualquier publicación y más cuando tiene que ver con temas educativos, esta se tiene que estar revisando; siempre van a faltar adiciones, siempre van a faltar contenidos y esto se realiza como una práctica común y normal de cualquier contenido educativo que se reparta en la República”.