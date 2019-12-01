Confirma Mauricio Ruiz investigación de la FGE de Querétaro a ocho escuelas privadas que operan sin la REVOE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 19:01:17

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Querétaro investiga ocho denuncias de escuelas que operan en la irregularidad en la Zona Metropolitana del Estado de Querétaro, confirmó Mauricio Ruiz Olaes, delegado de la Secretaría de Educación Pública en la entidad.

“Se han detectado al menos ocho instituciones educativas privadas que operan sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que impide a sus alumnos obtener títulos válidos al concluir sus carreras, incluso hay jóvenes que terminan sus estudios universitarios, pero no pueden titularse porque la escuela no tiene una preparatoria reconocida ni el REVOE correspondiente”.

Afirmó que como dependencia ya entregó la información a la Fiscalía General del Estado para que se investigue y sancione a las instituciones que operan de forma irregular.

“Ya está agendado, la fiscalía está trabajando en eso. Me imagino que habrá detenciones por parte de la Secretaría de Educación”.

Calificó estas prácticas como una “estafa literal” hacia los jóvenes, y aseguró que se trata de un problema que se ha arrastrado durante años. Por ello, la SEP ha iniciado una campaña de verificación y validación de certificados escolares.

“Las escuelas que cuentan con REVOE están recibiendo un certificado de autenticidad que puede colocarse en sus instalaciones, como garantía de que ofrecen educación válida. En contraste, aquellas que no lo tienen están siendo revisadas y se les exhorta a regularizarse”.

Llamó a los padres de familia y estudiantes que estén por inscribirse en instituciones privadas y en caso de tener dudas pueden acercarse a para que se les informe si la escuela donde tienen pensado ingresar a sus hijos tiene REVOE o no.

Aunque no se tiene aún un número exacto de instituciones en trámite para obtener el REVOE, dijo que la SEP espera contar con datos precisos hacia finales de noviembre o diciembre.

“Ha sido una campaña muy exitosa. Es un tema que nadie había querido abordar, pero que ya era urgente”.

El funcionario aclaró que no buscan cerrar escuelas, sino garantizar que operen bajo la normativa vigente. “Queremos que haya escuelas, pero que estén bien regularizadas y que nos vean como aliados”.