Confirma INE reducción salarial a consejeros a partir del 2027; dejarán de ganar más que Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 07:46:06

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- A partir de enero del 2027, el sueldo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral se verá reducido, según informó la presidenta del órgano electoral, Blanca Cruz García.

La consejera presidenta indicó que la determinación se tomó para actuar acorde a la ley que prohíbe que funcionarios ganen más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, remarcó que la reducción salarial ya está prevista en el proyecto de presupuesto que solicitó el INE para 2027.

“Ese ajuste a partir de 2027 está ya siendo aplicado, de hecho, el presupuesto que se presentó para 2027 ya trae esa reducción en los salarios, no solo en consejerías sino de altos mandos directivos que puedan estar por arriba de esta cifra permitida, así es que esto a partir de 2027 es algo que va a estar en todos los niveles como una obligación porque ya está en la ley”, dijo Blanca Cruz.

Además, la predecesora de Guadalupe Taddei mencionó que los consejeros reducirán sus salarios y, en contraparte, se les aumentará a más de 5 mil empleados de Módulos de Atención Ciudadana.