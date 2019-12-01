Confirma Georgina Guzmán la reprogramación de la Sesión de Pleno que se realizaría en la capital queretana para el póximo 9 de marzo

Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- Por una cuestión de seguridad, la Sesión de Pleno que se tenía programada para este viernes 27 de febrero en el municipio de Querétaro se reprogramará para el 9 de marzo, confirmó Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local.

“Durante la reunión que tuvimos esta tarde con los representantes de los grupos y fracciones parlamentarias se determinó que la Sesión Legislativa que se tenía programada para el viernes en Huimilpan se retomará par el 9 de marzo.

Esto luego de que el domingo pasado se registraron diversos enfrentamientos en por lo menos siete estados del país tras el enfrentamiento que se registró en Tapalpa, Jalisco, el cual culminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes y posterior muerte del capo, quien era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México.

Guzmán Álavarez reconoció que derivado de los hechos que se registraron en diversos estados y del que Querétaro no quedó exento pues fue incendiada una tienda de conveniencia que se ubica en la colonia Palmas se decidió suspender actividades el lunes 23 de febrero.

“Si, derivado de los acontecimientos recientes registrados en diversos estados de la República Mexicana, las oficinas del Congreso del Estado permanecieron cerradas para garantizar la seguridad de los legisladores y trabajadores, pero ya este día se reanudaron en su horario habitual”.

“Lo más importante es no poner en riesgo a nadie y dar certeza a nuestros compañeros diputados por ello se decidió posponer la Sesión de Pleno para el próximo 9 de marzo”.