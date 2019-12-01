Confirma Felifer Macías que el proyecto del teleférico para el municipio de Querétaro será sometido a consulta a través de participación ciudadana

Querétaro, Querétaro, a 6 de noviembre de 2025.- El proyecto del teleférico para la zona norte de la capital del estado se someterá a consulta a través del mecanismo de participación ciudadana, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

“Con el objetivo de promover la participación ciudadana en proyectos de movilidad sustentable, autoridades municipales y estatales iniciamos mesas de trabajo para socializar la propuesta de instalación del teleférico en la zona norte de la ciudad, específicamente en las comunidades de San José del Alto y Menchaca, dentro de la Delegación Epigmenio González”.

Destacó que tanto él como el gobernador han asistido personalmente a las reuniones preparatorias, con el compromiso de que el proyecto se ejecute con antelación y transparencia, garantizando que se traduzca en beneficios concretos para la población.

“Estoy convencido de que este es un gran proyecto para la ciudad. Queremos que la gente lo conozca, que se involucre, que opine, y que juntos podamos fortalecerlo aún más”.

Recordó que esta solicitud se hizo a finales de septiembre al Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para la realización de este ejercicio de participación ciudadana.

“Como parte de este proceso, específicamente se plantearán dos preguntas clave a la ciudadanía:

La primera es ¿Está usted de acuerdo en que el municipio de Querétaro realice las gestiones y acciones necesarias para la instalación de un teleférico con impacto en las zonas de San José del Alto y Menchaca como una alternativa sustentable de movilidad para la ciudad? Y la segunda pregunta es ¿Está usted a favor de que el municipio de Querétaro realice todos los actos y gestiones necesarias para la instalación de un teleférico como alternativa de transporte público sustentable para las zonas de San José del Alto y Menchaca?”.

Subrayó que este ejercicio busca generar diálogo, involucramiento y corresponsabilidad ciudadana en torno a un proyecto que, según dijo, podría beneficiar a cientos de miles de personas y fortalecer la credibilidad institucional.