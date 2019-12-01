Confirma Eric Gudiño el fallecimiento del hombre que cayó de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero

Confirma Eric Gudiño el fallecimiento del hombre que cayó de una torre de energía eléctrica en Paseo 5 de Febrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 20:28:41
Querétaro, Querétaro, a 20 de enero de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que el joven que subió y cayó de una torre eléctrica en Paseo 5 de Febrero, perdió la vida ayer en el hospital. 

Recordó que el joven entre 25 y 30 años de edad, estuvo varias horas en la punta de la torre, a 21 metros del suelo, lamentablemente resbaló de la torre de alta tensión, cayó y aún con vida fue traslado al hospital general para recibir atención especialidad, sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, no sobrevivió.

Mencionó, que hasta el momento no se han acercado familiares a reconocer, ni reclamar el cuerpo y se desconoce su lugar de procedencia.

 “Falleció el día de ayer, pero no tengo el dato de si lo estén buscando”, indicó el funcionario.

