Confirma Bedolla visita de Sheinbaum el viernes a Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 10:29:41

Morelia, Michoacán, 3 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el próximo viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará la capital michoacana, donde se llevará a cabo la Conferencia del Pueblo y se realizará una reunión de evaluación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

"La presencia de la mandataria federal reafirma el compromiso de la Federación con Michoacán para consolidar la ruta de trabajo coordinado con el Gobierno estatal", señaló el gobernador.

Ramírez Bedolla explicó que en la reunión de evaluación se revisarán los avances de las 100 acciones establecidas en el Plan Michoacán, que contempla 12 ejes como seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y desarrollo, entre otros.

El gobernador resaltó que esta será la séptima visita de Sheinbaum Pardo a Michoacán, lo cual muestra la estrecha coordinación para garantizar el desarrollo integral de la entidad.