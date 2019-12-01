Confirma Bedolla visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, el domingo

Confirma Bedolla visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, el domingo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 11:38:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 8 de enero de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el próximo domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará el Puerto de Lázaro Cárdenas. 

“Esta primera visita del año que realizará la presidenta, muestra el respaldo hacia el estado por parte del Gobierno federal”, señaló el mandatario, tras puntualizar que se anunciarán acciones importantes para Michoacán. 

Recordó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán ha recibido grandes beneficios como es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que permite atención a diversos rubros de manera coordinada entre el Gobierno federal y la administración estatal. 

El gobernador refirió que las visitas al estado por parte de la mandataria federal han sido muy productivas para la entidad, al anunciarse apoyos directos para las y los michoacanos a través de los programas del Bienestar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Equipa Mauricio Kuri al estado de fuerza queretano con más de 155 mdp
Fiscalía General de Michoacán inició Carpeta de Investigación por hechos ocurridos en el municipio de Cuitzeo
2025, el año más bajo en homicidios de los últimos 10 años en Michoacán: Antonio Cruz
Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo
Más información de la categoria
Feminicidio y robo a transportistas a mano armada, delitos de alto impacto que más disminuyeron en México; extorsión a la alza
2025, el año más bajo en homicidios de los últimos 10 años en Michoacán: Antonio Cruz
Localizan sin vida a joven de 22 años desaparecido desde el mes de diciembre en Hidalgo
Supervisión de EEUU en Venezuela podría durar años, asegura Trump
Comentarios