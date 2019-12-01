Confirma Beatriz Robles que el senado analiza reformas fiscales y de inversión 

Querétaro, Querétaro, a 6 de abril de 2026.- Reformas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la expedición de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar son algunas de las iniciativas que se están analizando y discutiendo al interior de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, confirmó Beatriz Robles Gutiérrez, senadora de la República por Morena.

Tras detallar que otra de las iniciativas que también se discutirá es la constitucional sobre el feminicidio, la legisladora explicó que entre los objetivos de la reforma al Código Fiscal de la Federación se encuentran la eliminación del orden obligatorio para constituirlas frente a deudos fiscales, permitiendo a los contribuyentes elegir opciones más accesibles; se busca reconocerlo como sujeto de derecho y no como sospechoso; se endurecen las reglas para el CFDI, asegurando que respalden operaciones reales y existentes y se autoriza al SAT acceso en tiempo real a información de prestadores de servicios digitales.

Entre las facultades que tendrá el SAT está la atribución de suspender actividades, disminuir obligaciones y fortalecer la fiscalización de identidad y operaciones; mientas que la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, junto con la nueva ley de fomento a la inversión en infraestructura estratégica, busca impulsar proyectos prioritarios con enfoque de bienestar sin perder disciplina fiscal.

“Entre los alcances destacan la creación de un nuevo andamiaje institucional que articule la colaboración entre sector público, privado y social; reafirmación del Estado como conductor estratégico del desarrollo, acelerando la ejecución de obras prioritarias; mayor certidumbre para inversionistas y mejor planeación del gasto público; establecimiento de mecanismos de inversión, coinversión y financiamiento y la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, órgano técnico consultivo que definirá criterios y lineamientos de los proyectos.

Mencionó que obras como el tren México–Querétaro y las inversiones en la Comisión Federal de Electricidad podrán contar con participación de la iniciativa privada bajo este nuevo marco jurídico, garantizando que los proyectos se concluyan y no queden inconclusos como en administraciones anteriores.

Destacó que el Senado también discutirá nombramiento de nuevo canciller y la reforma al artículo 73 constitucional para legislar en materia de feminicidio.

“Tras la salida de Juan Ramón de la Fuente por motivos de salud, se prevé que el Senado ratifique en los próximos días al maestro Roberto Velasco Álvarez como nuevo canciller”.

Destacó su trayectoria como director para América del Norte y su papel activo en la negociación y ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Es una persona joven, pero con experiencia y resultados, por lo que contará con mi voto a favor”.

Informó que se encuentra en comisiones la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 73 constitucional, con el fin de otorgar competencia a la Federación para expedir una Ley General en materia de feminicidio.

Actualmente, el delito es regulado por los estados, lo que genera diferencias en su tipificación y sanción. La propuesta busca homologar criterios en todo el país, obligando a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio.

-Entre los puntos centrales de la iniciativa se incluyen:

Penas de 40 a 70 años de prisión y hasta 21 agravantes, como casos de menores de edad, mujeres embarazadas o periodistas; medidas de prevención, investigación, sanción y reparación del daño y protección de derechos para hijos de víctimas y la posible negación de patria potestad al agresor.

Además, se otorgan facultades para que el agente del Ministerio Público Federal pueda atraer casos según sus características.

“Esta reforma representa un paso fundamental para garantizar justicia y protección a las mujeres en todo el país. Lo que siempre hemos buscado en el movimiento de la Cuarta Transformación es proteger los derechos de todas y todos los ciudadanos mexicanos”.

La senadora adelantó que la agenda de esta semana en la Cámara Alta estará marcada por la discusión y eventual aprobación de estos temas, considerados prioritarios para el desarrollo institucional y la defensa de los derechos humanos.