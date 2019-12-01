Confianza entre ciudadanía y gobierno de Alfonso Martínez, consolidan eventos de Día de Muertos en Morelia

Confianza entre ciudadanía y gobierno de Alfonso Martínez, consolidan eventos de Día de Muertos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 12:30:06
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Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- La colaboración y la confianza entre la ciudadanía moreliana y la administración del presidente Alfonso Martínez Alcázar, ha permitido consolidar una cartelera de eventos que brillan durante la temporada Día de Muertos en materia de desarrollo económico. 

“El presidente Alfonso Martínez nos dice que primero son los ciudadanos, y estos eventos surgen también por iniciativa de ellos y el gusto que nos da es porque hay una confianza plena del ciudadano con las instituciones”, señaló la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, en el anuncio de tres actividades para este periodo en la capital michoacana. 

En ese sentido, la secretaria refrendó que las y los ciudadanos que se acercan al Gobierno de Morelia encuentran trabajo en equipo, para desarrollar eventos que son disfrutados por morelianos y visitantes, además que proyectan a la ciudad a nivel internacional. 

La quinta Feria del Uchepo y la Corunda tendrá lugar en la tenencia de Tiripetío el 17 y 18 de octubre con 40 expositores, anunció el jefe de tenencia, Juan Carlos Calvillo González. 

A su vez, el quinto Festival de la Calaverita de Azúcar se podrá disfrutar del 22 al 25 de octubre en la Plaza Valladolid con 30 puestos de venta y actividades, invitó el organizador, Bernardino Domínguez Aguilera. 

Finalmente, organizado por la iniciativa privada y con costo de ingreso de 200 pesos, el certamen “Miss Catrina Universe” tendrá sede en el Palacio Clavijero este 22 de octubre con presencia de 15 estados del país, señaló la directora del evento, Diana Reyes Duque. 

De esta forma, la administración del alcalde Alfonso Martínez refrenda trabajar en conjunto con la ciudadanía para llevar a cabo los festivales, ferias y eventos con los que Morelia brilla durante la temporada de Día de Muertos.

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