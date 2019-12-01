Confianza en administración estatal impulsa el pago de refrendo vehicular 2026: Luis Navarro

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Al corte del lunes de la presente semana, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), ha registrado 748 mil 182 trámites de pago de refrendo vehicular 2026, equivalentes a 861 millones 360 mil 472 pesos, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Enfatizó que los resultados obtenidos hasta la fecha demuestran la confianza de la sociedad michoacana en la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ya que al pagar derechos anuales como es el caso del refrendo vehicular, los recursos se traducen en estabilidad financiera y en desarrollo a favor de la entidad.

Luis Navarro destacó que el 30 de abril es el último día para pagar el refrendo vehicular 2026 sin multas ni recargos, motivo por el que exhortó a la población michoacana a cumplir con este derecho anual, como lo han realizado casi 750 mil personas.

Explicó que el trámite puede efectuarse en línea con tarjeta de crédito o débito por medio de la plataforma https://refrendodigital.michoacan.gob.mx/, una operación rápida, segura y transparente, o también se puede generar desde el sitio una orden de pago y hacerlo con dinero en efectivo en una sucursal bancaria, centro comercial o tienda de conveniencia.

Finalmente, señaló que otra alternativa es trasladarse a una de las oficinas de Recaudación, establecidas en toda la geografía michoacana, con la intención de llevar a cabo la operación con tarjeta de crédito o débito, o solicitar al personal de la dependencia la emisión de una orden de pago para acudir a realizar el pago.