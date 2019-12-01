Conexión vial San Nicolás Obispo-Villas del Pedregal potenciará desarrollo: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 17:11:39

Morelia, Michoacán, a 28 de agosto de 2025.- La conexión vial de la Tenencia de San Nicolás Obispo con el poniente de Morelia detonará el desarrollo económico de la demarcación, mejorará la calidad de vida de sus habitantes y potenciará su proyección turística, subrayó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal remarcó que esta obra no sólo mejorará la conectividad de la tenencia, sino que además beneficiará de manera directa a las comunidades de Cuanajillo Grande y San Antonio Parangare, así como a 47 mil 200 habitantes de la zona poniente de Morelia.

“Esta obra no sólo reducirá el rezago vial en el poniente de la ciudad, también servirá para fortalecer el desarrollo económico, social y turístico de la Tenencia de San Nicolás Obispo y sus alrededores”, enfatizó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Recordó que esta obra tendrá una dimensión de mil 600 kilómetros de longitud e incluirá concreto hidráulico, dos carriles, ciclovía, banquetas amplias, luminarias y árboles, y está programada para estar lista para la Feria del Molcajete, es decir, antes del 15 de noviembre del presente año.

Es importante mencionar que esta conexión vial presenta un avance del 31 por ciento y se ejecutó con una inversión cien por ciento estatal de 59.7 millones de pesos.