Conectó Sefeco a más de 400 personas con oportunidades laborales en Morelia

Conectó Sefeco a más de 400 personas con oportunidades laborales en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 11:54:06
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Morelia, Michoacán; 15 de julio de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) realizó con éxito la Sexta Jornada de Oportunidad Laboral.

Dicho evento ofrece vinculación entre empresas y buscadores de empleo con resultados en beneficio de la ciudadanía.

En total, se ofrecieron 56 vacantes en distintos perfiles y áreas laborales, permitiendo que las y los participantes conocieran opciones de empleo acordes a sus habilidades y experiencia.

Gracias a este esfuerzo de vinculación, se brindó atención a 598 personas, de las cuales 443 fueron vinculadas a una oportunidad laboral, reflejando el compromiso de la administración municipal por generar más oportunidades para las familias morelianas.

La titular de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que estas jornadas representan una herramienta fundamental para acercar a las empresas con el talento local y contribuir al desarrollo del municipio.

“Seguimos trabajando para generar espacios que faciliten el acceso al empleo formal, fortaleciendo la economía de las familias y promoviendo mejores oportunidades para las y los morelianos”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia continúa fomentando el acceso a empleos, así como la vinculación entre empresas y talento local, para consolidar en nuestra ciudad el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
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