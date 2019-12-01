Conductores de Qrobús continúan con pruebas antidoping y de alcoholemia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 19:15:37

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- Con la premisa de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público y reducir los factores de riesgo al volante, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) mantiene vigentes los operativos de inspección y control dirigidos a los operadores del sistema Qrobús.

El titular de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos, confirmó que el cuerpo de inspectores aplica de manera permanente exámenes toxicológicos de antidoping, pruebas de alcoholemia, así como la supervisión estricta de la política de “Cero tolerancia” frente a distracciones de los conductores.

Enfatizó que las revisiones no se han suspendido y forman parte de los protocolos rutinarios de la AMEQ para vigilar que el servicio de transporte opere bajo altos estándares de responsabilidad.

“Continúan haciéndose tanto el antidoping como la alcoholemia y las sanciones por el uso de teléfono celular. Sí lo hacemos y se mantienen vigentes de forma permanente”.

Aunque no precisó las cifras acumuladas más recientes, la dependencia estatal ha venido aplicando normativas donde el uso de dispositivos móviles mientras se conduce deriva en infracciones y procedimientos administrativos directos.

Asimismo, refirió que las pruebas de detección de substancias y alcohol buscan prevenir cualquier incidente vial dentro del carril confinado o en las rutas generales.

El titular de la AMEQ se comprometió a transparentar los datos desglosados sobre el número total de sanciones aplicadas y casos detectados en lo que va del periodo lectivo para mantener informada a la ciudadanía.