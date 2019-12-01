Condena PVEM envenenamiento de perros en Morelia

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Ante los recurrentes y brutales casos de envenenamiento masivo de perros y gatos en Michoacán, que hoy tienen como nueva víctima a cinco chihuahuas en la colonia Primo Tapia, en Morelia el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado hace un enérgico y urgente llamado al Congreso local para que, de una vez por todas, se tipifique la crueldad animal como delito grave.

Los recientes hechos, donde animales indefensos fueron encontrados sin vida en la vía pública, son una muestra clara del fracaso del marco legal vigente. Los artículos 309, 310 y 311 del Código Penal del Estado han demostrado ser insuficientes y de una tibieza que facilita la impunidad, permitiendo que los agresores recuperen su libertad casi de inmediato, sin una consecuencia proporcional a su acto de barbarie.

“Desde el Grupo Parlamentario del PVEM hemos presentado iniciativas en este sentido de manera constante. Hoy, ante estos actos de extrema violencia que se repiten en distintas regiones de la entidad, volvemos a alzar la voz. No podemos ser indiferentes. Quien es capaz de envenenar y causar una muerte agonizante a un ser sintiente representa un peligro para la comunidad en su conjunto”, declaró la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora de la bancada ecologista.

El PVEM se suma a la exigencia de las más de 40 asociaciones animalistas agrupadas en el Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) y respalda la postura de especialistas como el abogado Carlos Daniel Maya Cordero, en el sentido de que se requieren penas efectivas, con una media aritmética superior a los cinco años de prisión, para eliminar las salidas alternas y garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad.

“La justicia restaurativa es un ideal, pero sin Ministerios Públicos capacitados y sin una ley contundente que la respalde, es letra muerta. Lo que necesitamos hoy es un marco jurídico firme que sirva como un disuasivo real. La protección de los animales es una causa que trasciende colores partidistas y responde a un imperativo de compasión y justicia social”, añadió la legisladora.

Al llamado se sumó el dirigente del PVEM en la entidad, Ernesto Nuñez para que se dé el análisis y dictamen de las iniciativas presentadas para elevar a delito grave el maltrato y crueldad animal.

“No más banquetas convertidas en escenarios del horror. Desde el PVEM hemos luchado por construir una sociedad michoacana más justa, compasiva y respetuosa con toda forma de vida, y lo seguiremos haciendo”.