Condena Movimiento Ciudadano el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo; exige justicia y acción de la Federación

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2025.- El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, condenó enérgicamente el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de Citricultores del Valle de Apatzingán y encargado del Tianguis Limonero, hecho que calificó como un ataque directo contra quienes defienden las causas del sector productivo en la región.

El líder estatal y la Comisión Operativa de la Fuerza Naranja demandaron la intervención inmediata de la Federación para que este crimen no quede impune y se garantice la seguridad de las y los productores y de las y los michoacanos que diariamente enfrentan condiciones adversas, muchas veces bajo amenazas y extorsiones.

“No podemos permitir que se siga normalizando la violencia en Michoacán ni que se silencie a quienes alzan la voz por su gente, la gente demanda paz y se debe garantizar la seguridad de las y los ciudadanos en Michoacán y el país ”.

El líder naranja expresó su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros productores de limón del Valle de Apatzingán. “Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y acompañamos en su dolor a quienes compartieron con Bernardo Bravo su compromiso por dignificar el trabajo del campo y por un Michoacán en paz”, manifestó.

Asimismo, señaló que el crimen de Bernardo Bravo refleja la profunda vulnerabilidad a la que están expuestas las y los ciudadanos en Michoacán, especialmente quienes trabajan por el bienestar común y la defensa de sus comunidades. “Debe haber justicia, debe haber paz. No podemos seguir permitiendo que la violencia se imponga sobre la voluntad de la gente de bien”.

Asimismo Movimiento Ciudadano en Michoacán lamenta la actitud de quienes aseguran que “no pasa nada” en el estado. “El crimen de Bernardo Bravo demuestra lo contrario: sí pasa, y lo grave es que hoy fue callado alguien que representaba a su sector con valentía. La Fuerza Naranja exige justicia y el fin de la impunidad”.

“Desde Movimiento Ciudadano acompañamos el dolor del sector limonero y refrendamos nuestro compromiso con todas y todos los productores de Michoacán. No están solos; seguiremos alzando la voz hasta que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad”.