Condena Armando Tejeda asesinato de familia intérprete de lengua de señas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 11:07:37

Ciudad de México, a 23 de enero 2026.- El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, condenó el terrible asesinato de Víctor Manuel, Anayeli y su hija, familia de intérpretes de lengua de señas en Michoacán, quienes se dedicaron a la defensa por los derechos de la comunidad sorda en la entidad.

Tejeda Cid exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“Condeno con firmeza el vil asesinato de la familia de intérpretes de lengua de señas en Michoacán. Esta tragedia enluta a todo el estado y evidencia el rotundo fracaso de la estrategia de seguridad federal. ¡Basta ya! Exigimos justicia inmediata y un plan efectivo que proteja la vida”.

Lamentó que en Michoacán no se pueda salir a las calles a trabajar de manera honesta, convivir en familia y tener la garantía de volver a casa, porque no existen condiciones y estrategias claras para frenar la ola de violencia que atenta contra la vida de las y los michoacanos.

Apuntó que es urgente que el gobierno estatal tome acciones puntuales, que de manera transparente se ofrezcan resultados y se garantice la seguridad para la población.