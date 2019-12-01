Condena Alejandro Moreno asesinato de Claudia Ivette Rodríguez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 19:55:57

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), condenó enérgicamente el asesinato de Claudia Ivette Rodríguez, Presidenta Seccional de este instituto político en Ometepec y ex Comisaria Municipal de Milpillas, y exigió que se realice una investigación a fondo y se castigue a los responsables.

El senador y dirigente nacional del tricolor expuso que este crimen confirma lo que millones viven todos los días. “El país está rebasado y el gobierno de Morena no da resultados”, dijo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el Presidente Alejandro Moreno sostuvo que en el país la inseguridad avanza, la impunidad protege a los delincuentes y las familias quedan desamparadas.

Destacó que Claudia Ivette Rodríguez era mujer que trabajaba por su comunidad y que hoy es víctima de la violencia que tiene sometido a México.

Aseguró que su familia no está sola, y advirtió que. México necesita orden, autoridad y un gobierno con carácter para enfrentar al crimen organizado.

Desde el PRI, indicó, “vamos a dar esa batalla”.

Por separado, el Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó su condena por el cobarde asesinato de Claudia Ivette y demandó que no quede impune.

“Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, justicia para Claudia Ivette y castigo para los responsables”, dijo.

Además, expresó su solidaridad con la familia de Claudia Ivette Rodríguez, con sus amistades y con toda la militancia priista de Guerrero.