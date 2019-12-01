Concursos de oposición para ingresar al Poder Judicial de Michoacán registran 541 aspirantes 

Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- En la sesión ordinaria del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Michoacán se dio a conocer el informe estadístico sobre los resultados de las convocatorias a los concursos de oposición, presentado por la Comisión de Carrera Judicial. El informe comprende los concursos cerrados y abiertos para las categorías de escribiente, secretario proyectista, actuario y secretario de acuerdos, el cual muestra un registro total de 541 personas.

En lo correspondiente a la convocatoria cerrada para escribientes, se inscribieron 78 personas, de las cuales 58 acreditaron los requisitos establecidos; mientras que en la convocatoria abierta se registraron 151 aspirantes, de los que 101 avanzaron al cumplir con lo previsto en las bases.

Respecto a la categoría de secretario proyectista, el concurso cerrado registró la participación de 17 personas, de las cuales 16 reunieron los requisitos. En la modalidad abierta se inscribieron 110 aspirantes y 87 cumplieron con las condiciones establecidas. Por su parte, para la categoría de actuario, el concurso cerrado contó con 10 registros, de los cuales 9 resultaron procedentes, mientras que en el abierto participaron 92 personas y 57 acreditaron los requisitos para continuar en la siguiente etapa del proceso.

En el concurso cerrado para secretario de acuerdos el registro fue de 8 personas, de las cuales 3 fueron acreditadas, mientras que en el concurso abierto el registro fue de 75, de las cuales 44 fueron aprobadas.

Con la presentación de este informe se dio seguimiento al desarrollo de los procesos de formación y selección de personal, orientados a fortalecer la carrera judicial mediante mecanismos transparentes y con base en el mérito.