Concluyen sus estudios 451 alumnas de la Universidad de las Mujeres en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 15:28:59

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre de 2026.- Con un llamado a consolidar la fuerza de las mujeres como motor de desarrollo para el municipio, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la Ceremonia de Graduación 2026 de la Universidad de las Mujeres, acto en el que 451 alumnas concluyeron exitosamente sus estudios en los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría.

El alcalde reconoció la perseverancia, determinación y el esfuerzo extraordinario de las graduadas, quienes, dijo, combinaron sus jornadas académicas con el trabajo, el cuidado de sus familias y múltiples responsabilidades cotidianas sin renunciar al objetivo de superación.

"Atrévanse a crecer, atrévanse a creer y atrévanse a arriesgarse. Ustedes se atrevieron a arriesgarse y hoy ganaron. Se atrevieron a arriesgarse y hoy triunfaron".

Destacó que el éxito de las mujeres queretanas fortalece el tejido social y construye el mejor futuro para la capital del estado.

Durante su mensaje, Macías puso en perspectiva el mérito académico de las egresadas al señalar que quienes concluyeron una licenciatura forman parte de un selecto grupo que representa apenas el 27 por ciento de la población a nivel nacional, mientras que las graduadas de posgrado pertenecen al reducido sector del uno por ciento. Por ello, las invitó a sentirse profundamente orgullosas y a asumir con confianza nuevos retos en el ámbito profesional.

En representación de la comunidad estudiantil, Linda Giselle Ortega Herrera, graduada de la Licenciatura en Administración de Empresas, compartió un emotivo mensaje en el que reconoció las desveladas, los sacrificios y los retos superados por cada una de sus compañeras para alcanzar esta meta.

Agradeció el respaldo incondicional de familias, docentes y amistades, subrayando que la educación superior representa la llave para abrir más espacios laborales y de toma de decisiones para las mujeres en Querétaro.