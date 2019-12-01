Concluyen rehabilitación de calles en comunidades de Huimilpan, Querétaro

Huimilpan, Querétaro, 26 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Nava, realizó la entrega de los trabajos de rehabilitación de calles de las comunidades de San Pedro y Guadalupe I en el municipio de Huimilpan con el objetivo de mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de las familias de la zona.

“Estamos aquí en San Pedro, Huimilpan y es una comunidad en la que hicimos una obra muy importante, muy sensible para las familias de esta comunidad y les quiero decir que por instrucciones del gobernador Mauricio Kuri estamos en la calle, estamos aquí contigo”, expresó.

Al explicar los alcances, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, José Pio X Salgado Tovar, destacó que en Huimilpan se ha logrado un gran trabajo en equipo para hacer estas obras, las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida, y se encuentran a la par de la calidad de todas las obras del estado. Reconoció que de esta manera se consiguió que el proyecto desarrollado entre junio y octubre se concluyera en tiempo.

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal, Jairo Morales Martínez, agradeció a nombre de los huimilpenses las acciones del Gobierno Estatal a favor de su municipio, ya que de esta manera contribuyen al desarrollo de la demarcación.

“Y bueno, pues agradecerle a nombre de las y los huimilpenses, de las vecinas y vecinos de San Pedro, al gobernador Mauricio Kuri por seguir mejorando la infraestructura de Huimilpan y en equipo construir el mejor Huimilpan de la historia”, indicó.

En la localidad de San Pedro, se rehabilitaron 182 metros de vialidad integral, beneficiando de manera directa a mil 247 habitantes, con una inversión de 1.3 millones de pesos y las acciones incluyeron trabajos preliminares, terracerías, empedrado ahogado en mortero, construcción de banquetas y guarniciones, pintura y señalamiento vertical.

Asimismo, en la localidad de Guadalupe I se llevó a cabo la rehabilitación de 247 metros de vialidad integral, en beneficio de 136 personas, con una inversión de dos millones de pesos, por lo que la obra contempló, además de la mejora de la vialidad, la introducción de línea de agua potable con tomas domiciliarias, descargas sanitarias, banquetas, rampas de concreto hidráulico, empedrado ahogado en mortero y señalamiento horizontal y vertical.