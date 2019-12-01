Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- La Comisión de Justicia de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, llevó a cabo la tercera y última jornada de comparecencias de las y los aspirantes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en donde se registró la participación de 14 aspirantes más, para cerrar con un total de 38 aspirantes.

Estos 14 últimos aspirantes expusieron sus proyectos y ejes de trabajo que pondrán en práctica, de ser electos por este Poder Legislativo; los 38 aspirantes tuvieron un tiempo de 10 minutos para su proyección y posteriormente las y los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia realizaron diversos cuestionamientos con base en sus planteamientos.

En esta ocasión, acudieron ante la Comisión de Justicia: Francisco Herrera Franco, Yuliana Delgado Gómez, Celeste Maldonado Zavala, Agustín Alejandro Muñoz Paque, María Reynalda Velasco Guerrero, José Ramiro Gómez Gaona, Juan Carlos Munguia Zavala, Juan Gallegos Vargas, Mario Gerardo Pinedo Infante, J. Melchor Tapia Monge, Mercedes Cervantes Viveros, ññJosé Noé Jiménez Mendoza, Valente Álvarez Reyes y José Martínez Ramos Ruiz

De esta forma, concluyó la etapa de las comparecencias, ahora la Comisión de Justicia evaluará y conformará una lista con 10 aspirantes, misma que será enviada al titular del Poder Ejecutivo para que éste a su vez devuelva una terna al Congreso del Estado y sea el Pleno quien designe de entre estos tres a quien será el próximo Fiscal General del Estado de Michoacán por los próximos 9 años.

Las y los legisladores de la Comisión de Justicia presentes en estas comparecencias fueron, la diputada Anabet Franco Carrizales, presidenta; así como la legisladora Giulianna Bugarini Torres, Marco Polo Aguirre Chávez, David Martínez Gowman y Vicente Gómez Núñez, integrantes de la misma.