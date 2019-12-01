Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 08:21:35

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Tras concluir la temporada de lluvias, las presas de Michoacán registran un nivel general de almacenamiento del 83.18 por ciento con lo cual el abasto de agua para el riego y las actividades agrícolas está garantizado en la entidad, así lo informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, destacó que este sistema de captación resulta fundamental para impulsar la recarga natural de los mantos acuíferos, permitiendo mitigar el estrés hídrico y la sobreexplotación del subsuelo, conservar la humedad y promover un aprovechamiento más sostenible del recurso hídrico.

Ramírez Bedolla indicó que, al cierre del pasado 16 de noviembre, se contabilizó un volumen de almacenamiento de 7 mil 230 hectómetros cúbicos, lo que refleja una buena captación de agua en las 24 presas y cuerpos de agua más importantes de la entidad durante esta temporada.

Entre las presas que alcanzaron niveles de almacenamiento del 100 por ciento se encuentran Malpaís, Agostitlán, Francisco J. Múgica, Tercer Mundo y Pucuato, lo que permite contar con una mayor disponibilidad de agua para hacer frente a los periodos de estiaje en sus respectivas regiones.

El mandatario recordó que la disponibilidad de agua representa una condición favorable para el sector agrícola michoacano, al brindar mayor certidumbre sobre el recurso necesario para el riego y el desarrollo de los ciclos productivos.