Concluye primera etapa del Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; inicia etapa de especialización

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- El pasado sábado 31 de octubre concluyó la primera etapa del Diplomado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), organizado por el Poder Judicial de Michoacán, a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial, como parte de las acciones de capacitación y profesionalización en esta materia.

Durante esta primera fase que inició el 14 de agosto, participaron 78 personas, 45 del Poder Judicial y 32 externos, quienes cursaron 120 horas académicas de tronco común, distribuidas en 10 módulos que abordaron desde los fundamentos jurídicos de los mecanismos alternativos, la teoría del conflicto y los modelos de mediación y conciliación, hasta herramientas de comunicación, neurociencia, justicia terapéutica y ejercicios prácticos para la aplicación de estos métodos de solución pacífica de controversias.

La segunda etapa, que comenzará el próximo viernes 6 de noviembre y concluirá el sábado 12 de diciembre, estará dirigida a quienes optaron por continuar con la especialización, mediante cuatro módulos que suman 60 horas académicas. Los contenidos profundizarán en la aplicación de los MASC en el ámbito penal, las soluciones alternas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la justicia restaurativa en la ejecución de sanciones y las estrategias de justicia terapéutica para la atención del trauma y el fortalecimiento de la resiliencia.

En total, el diplomado contempla 180 horas académicas de formación, con contenidos teóricos y prácticos orientados a fortalecer los conocimientos y habilidades de las personas participantes para el ejercicio de los mecanismos alternativos de solución de controversias y contribuir a una justicia más cercana, colaborativa y enfocada en la construcción de acuerdos.