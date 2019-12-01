Concluye primera etapa de la obra del Tren México-Querétaro: Felifer Macías

Concluye primera etapa de la obra del Tren México-Querétaro: Felifer Macías
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 16:04:58
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Querétaro, Querétaro, a 15 de abril de 2026.- Este sábado 18 de abril se culminará la primera mitad de la obra que hará el municipio de Querétaro en la zona del Cerrito como parte del proyecto del tren México-Querétaro, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Detalló que el carril poniente ya está prácticamente finalizado y que el operativo de contraflujo será trasladado al nuevo carril para dar paso a la construcción del tramo actualmente en uso. 

“Hoy podemos avisar que va en buen ritmo. El Gobierno federal está trabajando en los tiempos que se nos plantearon”.

Aseveró que, los operativos de movilidad implementados durante la obra han sido exitosos y reconocidos por los vecinos de la zona. 

Adelantó que este fin de semana se anunciarán nuevas medidas y operativos de movilidad y el estatus actualizado de la obra.

“Con este avance, la administración municipal reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y garantizar que los trabajos se desarrollen con eficiencia y el menor impacto posible en la dinámica vial de la zona”.

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