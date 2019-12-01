Concluye Morelia Lab y rompe su propio récord con más de 78 mil beneficiarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 13:32:43

Morelia, Michoacán; 18 de octubre de 2025.- Luego de tres días de intensa actividad, el evento Morelia Lab lllevado a cabo en la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, rompió su propio récord de audiencia, con un total de 78 mil 857 personas que presenciaron o tuvieron alguna participación.

El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, expresó estar muy contento por los resultados obtenidos con Morelia Lab, ya que en esta ocasión fueron más de 78 mil las personas que presenciaron, siguieron de manera virtual las transmisiones de las conferencias o escucharon el evento.

“Rompimos nuestro propio récord, ya que el año pasado fue un total de 10 mil beneficiarios, cuatro mil de ellos de manera presencial. Ahora fueron: 7 mil 585 personas presenciales y 71 mil 271 de alcance en redes sociales, lo que nos da un gran total de 78 mil 857 personas”.

Destacó que en esta ocasión Morelia Lab contó con la participación de estudiantes originarios del interior del estado, provenientes de los municipios de: Ziracuaretiro, Erongarícuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, Pátzcuaro, Lagunillas, y la comunidad de Cotzurio.

Cabe destacar que durante Morelia Lab se llevaron a cabo 51 actividades entre conferencias, talleres y actividades especiales, como el Espacio Emprende y el Conversatorio Michoacán Innova;

dentro de Espacio Emprende participaron 11 proyectos y 5 resultaron factibles.

El ciclo de conferencias se cerró con la conferencia “Casos de uso de la IA que están impactando los negocios y los países”, que ofrecieron Ricardo Téran, ingeniero en sistemas computacionales y representante de IBM en México, y Mauricio Guzmán, ingeniero industrial y maestro en psicología organizacional.

Finalmente, se realizó una competencia de drones, llevada a cabo por Socidron, con la cual concluyeron las actividades en general.