Concluye Morelia Lab y rompe su propio récord con más de 78 mil beneficiarios

Concluye Morelia Lab y rompe su propio récord con más de 78 mil beneficiarios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 13:32:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 18 de octubre de 2025.- Luego de tres días de intensa actividad, el evento Morelia Lab lllevado a cabo en la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, rompió su propio récord de audiencia, con un total de 78 mil 857 personas que presenciaron o tuvieron alguna participación.

El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, expresó estar muy contento por los resultados obtenidos con Morelia Lab, ya que en esta ocasión fueron más de 78 mil las personas que presenciaron, siguieron de manera virtual las transmisiones de las conferencias o escucharon el evento.

“Rompimos nuestro propio récord, ya que el año pasado fue un total de 10 mil beneficiarios, cuatro mil de ellos de manera presencial. Ahora fueron: 7 mil 585 personas presenciales y 71 mil 271 de alcance en redes sociales, lo que nos da un gran total de 78 mil 857 personas”. 

Destacó que en esta ocasión Morelia Lab contó con la participación de estudiantes originarios del interior del estado, provenientes de los municipios de: Ziracuaretiro, Erongarícuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, Pátzcuaro, Lagunillas, y la comunidad de Cotzurio.

Cabe destacar que durante Morelia Lab se llevaron a cabo 51 actividades entre conferencias, talleres y actividades especiales, como el Espacio Emprende y el Conversatorio Michoacán Innova;
dentro de Espacio Emprende participaron 11 proyectos y 5 resultaron factibles.

El ciclo de conferencias se cerró con la conferencia “Casos de uso de la IA que están impactando los negocios y los países”, que ofrecieron Ricardo Téran, ingeniero en sistemas computacionales y representante de IBM en México, y Mauricio Guzmán, ingeniero industrial y maestro en psicología organizacional.

Finalmente, se realizó una competencia de drones, llevada a cabo por Socidron, con la cual concluyeron las actividades en general.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan a mujer en plena Calzada Insurgentes en Irapuato; resulta herida
En Álvaro Obregón, Michoacán aseguran más de mil dosis de narcóticos; hay un detenido 
En Zitácuaro, Michoacán se lleva a cabo Jornada Multidisciplinaria y Toma de Muestras de ADN
Cae presunto violador de un niño de 11 años; hechos ocurridos en Coeneo, Michoacán
Más información de la categoria
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Comentarios