Concluye manifestación de habitantes de Arantepacua en la capital michoacana, tras sostener reunión

Concluye manifestación de habitantes de Arantepacua en la capital michoacana, tras sostener reunión
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 15:53:29
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Morelia, Michoacán, a 6 de abril de 2026.- Tras sostener una reunión con Hugo Gama, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, concluyó la manifestación de los habitantes de Arantepacua en la capital michoacana.

Al respecto, Enrique Guerrero, abogado de la comunidad, señaló que acudirán el día de mañana nuevamente a la capital michoacana a las 12 del día, donde sostendrán una reunión en Palacio de Gobierno con autoridades de diversas dependencias en la búsqueda de justicia.

Durante la manifestación de este lunes, al menos siete unidades pertenecientes a diversas empresas y dependencias de Gobierno federal resultaron dañadas; cuatro de ellas quemadas.

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