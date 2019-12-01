Concluye la segunda edición del programa Mentalmente Fuertes en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 18 de octubre de 2025.- La directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, encabezó el cierre de la segunda edición del programa “Mentalmente Fuertes”, el cual tiene el objetivo promover la salud mental como parte esencial del desarrollo deportivo.

Durante su intervención, Iridia Salazar agradeció a todos los asistentes, en especial a los padres de familia, por ser parte de este proyecto que forma personas que no sólo compiten, sino que se conocen, se cuidan y acompañan; e hizo énfasis en que su apoyo para aplicar nuevas formas de comunicación con los atletas actúa de forma positiva en su desarrollo.

“En el momento en que los atletas se encuentran en un punto determinante, las palabras que les inyectamos en ese momento son las que van a ser decisivas para ver si lo logra o no. Tenemos que aplicarnos para transmitirles que les apoyamos y que estamos con ellos”, mencionó.

“Mentalmente Fuertes” es una iniciativa posiciona al estado como máximo exponente del país en preocuparse por el bienestar psicológico de quienes practican deporte; y concluye tras ocho sesiones presenciales donde se brindan ponencias y charlas a 450 atletas, 300 entrenadores y 400 padres de familia.

En esta edición se profundizó en la importancia de la concentración, así como en la prevención de conductas de riesgo como ejes centrales, para optimizar el rendimiento en las competencias y promover un entorno seguro, proporcionando también herramientas de gestión emocional.

De igual forma, la directora de INDEREQ adelantó que se lanzará una convocatoria para para una tercera edición en el 2026, la cual promete ofrecer nuevos temas de interés colectivo, más herramientas para el control emocional y el mismo enfoque de seguir transformando en cómo se entiende el deporte en la entidad.

Al evento también asistieron las y los directores, así como coordinadores de institutos de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Corregidora, Amealco, San Juan del Río, Ezequiel Montes, Peñamiller, Huimilpan y Pedro Escobedo, reafirmando su compromiso con la actividad física y la recreación, así como la alianza que existe entre instituciones para seguir llevando el deporte al siguiente nivel.