Concluye firma de contratos para beneficiarios de Vivienda para el Bienestar en 5 municipios

Concluye firma de contratos para beneficiarios de Vivienda para el Bienestar en 5 municipios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 19:03:02
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Morelia, Michoacán, 10 de octubre de 2026.- El Instituto de Vivienda del Estado (IVEM) informa que esta semana concluyó la firma de contratos para las y los michoacanos que resultaron beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar en 2025, en los municipios de Pátzcuaro, Huiramba, Morelia, Yurécuaro y Vista Hermosa, donde se construirán cuatro mil 016 hogares.

El director general del IVEM, David Soto Quizamán, destacó que la firma de contratos forma parte del proceso que lleva a cabo la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para formalizar los subsidios destinados a personas no derechohabientes. Esta etapa permite establecer formalmente las condiciones del apoyo otorgado y dar continuidad al procedimiento para que las personas beneficiarias puedan acceder a una vivienda.

El programa prioriza la atención de sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda, entre ellos, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia, madres solteras y población indígena. De esta manera, se busca ampliar las oportunidades para que quienes más lo necesitan puedan contar con un hogar seguro y adecuado para sus familias.

Soto Quizamán señaló que avanzar en estos procesos contribuye a reducir el rezago habitacional en Michoacán y a mejorar las condiciones de vida de la población. “Contar con una vivienda adecuada no solo significa disponer de un espacio propio, sino también tener mayor estabilidad, seguridad y la posibilidad de construir un patrimonio para el futuro”, concluyó.

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