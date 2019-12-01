Concluye cuarta edición del Diplomado en Investigación de Responsabilidades Administrativas y Delitos de Corrupción

Concluye cuarta edición del Diplomado en Investigación de Responsabilidades Administrativas y Delitos de Corrupción
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 20:27:31
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Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Con la participación de 55 servidoras y servidores públicos que concluyeron satisfactoriamente su formación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en coordinación con la Universidad Latina de América, llevó a cabo la ceremonia de clausura y entrega de certificados de la cuarta edición del diplomado “Herramientas para la Investigación de Responsabilidades Administrativas y Delitos de Corrupción”, correspondiente al 2026.

Este programa académico, que se realiza por cuarto año consecutivo, tiene como propósito fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y operativas de las personas servidoras públicas responsables de investigar, atender y combatir las faltas administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción, mediante herramientas especializadas y conocimientos actualizados.

Durante tres meses, las y los participantes cursaron un programa de 120 horas de formación, distribuidas en 22 actividades académicas y cinco módulos especializados. Para esta edición se contó con la participación de 23 ponentes provenientes de instituciones públicas, universidades, organismos internacionales y distintos ámbitos de especialización nacional e internacional, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias desde perspectivas académicas, jurídicas y operativas.

La diversidad de perfiles y trayectorias de las personas especialistas permitió generar un espacio de intercambio de conocimientos entre autoridades investigadoras, profesionales del ámbito académico y expertos en materia anticorrupción, integrando experiencias de distintas entidades federativas, instituciones del ámbito federal y organismos internacionales.

Entre los contenidos abordados destacaron la integración de expedientes de investigación, la elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa, la investigación financiera, el seguimiento de recursos económicos, el uso de inteligencia artificial, las fuentes digitales de información y los delitos relacionados con hechos de corrupción.

Asimismo, esta edición incorporó ejercicios de aplicación práctica, actualización en herramientas tecnológicas y propuestas de mejora institucional, con el objetivo de que los conocimientos adquiridos puedan trasladarse al trabajo cotidiano de las instituciones y contribuir al desarrollo de investigaciones mejor fundamentadas, expedientes más sólidos y procedimientos más eficaces.

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