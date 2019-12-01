Concluye con éxito programa de manejo emocional para personas privadas de la libertad

Concluye con éxito programa de manejo emocional para personas privadas de la libertad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 17:08:43
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Charo, Michoacán, a 31 de marzo de 2026.- Un total de 88 personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios David Franco Rodríguez y de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto participaron en el programa “Técnicas para el manejo emocional, estrategias para facilitar la reinserción social 2025”, lo que representa un paso importante para fortalecer su reinserción social. 

En el evento encabezado por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, se dio por concluido el curso que, durante nueve meses, brindó a los internos herramientas para el desarrollo de habilidades socioemocionales esenciales, guiados por la facilitadora Lucero García de León y su equipo. 

Asimismo, adquirieron conocimientos para trabajar en la reconstrucción de la dignidad personal y la mejora en la toma de decisiones, en un entorno de apoyo para la promoción de la resiliencia, lo que ayuda a facilitar una transición exitosa hacia una vida en bienestar.

Durante las actividades realizadas mediante el eje educativo para reinserción social, y con el acompañamiento de una importante red de apoyo familiar, se practicaron técnicas de respiración, manejo emocional, meditación y armonización, así como estrategias para la comunicación asertiva y la reinserción social; herramientas percibidas como prácticas accesibles aplicables a la vida cotidiana para control del estrés, los impulsos y las emociones.

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