Concluye con éxito la venta de pescado a bajo costo en Apatzingán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 20:08:58

Apatzingán, Michoacán, a 31 de Marzo del 2026.- El Gobierno Municipal de Apatzingán, encabezado por la presidenta Fanny Arreola ha concluido de manera oficial la venta de marisco a bajo costo, con motivo de la temporada de Cuaresma, que se llevó a cabo los días 20, 27 y 31 de marzo, ofreciendo a la población langostino, bagre y tilapia.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural, se logró distribuir más de 1,500 kilogramos de producto fresco, beneficiando a cientos de familias que pudieron adquirir alimentos de calidad a precios accesibles.

La presidenta municipal, Fanny Arreola, destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por fortalecer la economía familiar y garantizar que las tradiciones de la temporada se vivan con bienestar en cada hogar de Apatzingán.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su propósito de trabajar por la unidad y el desarrollo de la comunidad.