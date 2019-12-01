Concluye con éxito el Curso de Verano Movimiento 2025 en Villas del Pedregal

Concluye con éxito el Curso de Verano Movimiento 2025 en Villas del Pedregal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 22:40:37
Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Con el objetivo de brindar a niñas y niños un espacio seguro, divertido y educativo durante las vacaciones, Movimiento Ciudadano llevó a cabo el Curso de Verano Movimiento 2025, el cual concluyó con éxito en Villas del Pedregal. Esta iniciativa permitió que los participantes ocuparan su tiempo de manera sana y productiva, además de brindar un apoyo invaluable a las mamás y papás.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, felicitó a todos los niños y niñas por su entusiasmo y participación, y reiteró el compromiso del partido con la formación de las nuevas generaciones, destacando que “las niñas y niños son el presente y el futuro de nuestro país y nuestro estado”.

Hizo un reconocimiento especial Karla González, América Ayala y a todos los maestros e instructores, cuyo esfuerzo y dedicación hicieron posible que este curso fuera todo un éxito.

La Fuerza Naranja continuará impulsando actividades que fortalezcan el desarrollo, la educación y el bienestar de la juventud michoacana, de las niñas y niños y los diversos sectores sociales, impulsando acciones para su desarrollo.

El Curso de Verano Movimiento 2025 no solo permitió a las niñas y niños aprender y divertirse, sino que también fomentó la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades que les serán útiles en su formación personal y académica. La participación activa de los pequeños y el entusiasmo de sus familias fueron clave para que esta experiencia fuera significativa y enriquecedora.

Noventa Grados
