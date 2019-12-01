Concluirá Paso Eréndira este primer semestre; se construye parque lineal de 6 mil metros cuadrados: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 16:53:33

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla proyectó que durante el primer semestre de este año concluirán formalmente los trabajos en el Paso Eréndira, una obra que actualmente se centra en la creación de un innovador parque lineal en la zona del bajopuente que comprende más de 6 mil metros cuadrados de construcción.

Durante un recorrido de supervisión junto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, el mandatario destacó que este nuevo espacio público está diseñado para transformar el entorno urbano y social de la capital.

Subrayó que la infraestructura no solo mejora la movilidad, sino que representa un motor de desarrollo económico para la ciudad, al ubicarse en las inmediaciones del Mercado de Abastos, beneficiando directamente a una zona que genera miles de empleos diariamente.

Recordó que desde el pasado 19 de febrero, los carriles superiores fueron abiertos a la circulación, y se encuentra en proceso la rehabilitación de los cuatro carriles inferiores con concreto hidráulico para garantizar su durabilidad.

Refirió que dicho parque contará con una escultura del artista michoacano Israel Cárdenas inspirada en la princesa Eréndira, además de un skatepark, juegos infantiles, plazoletas, cruces seguros y otras amenidades.