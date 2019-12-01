Concluidas, 14 de 22 obras complementarias del teleférico de Uruapan: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:28:39

Uruapan, Michoacán, 16 de diciembre de 2025.- De las 22 obras complementarias que trajo consigo el teleférico de Uruapan, 14 ya están concluidas y ocho están en proceso de construcción, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal precisó que, en promedio, la construcción de las obras complementarias presenta un avance del 80 por ciento, reflejado en la edificación de áreas recreativas, cruces seguros, unidades deportivas, rehabilitación de calles y un skatepark.

“Estas obras no sólo potencian la movilidad de Uruapan, también mejorarán su imagen urbana y, junto al teleférico, fortalecerán además la proyección turística del municipio”, señaló la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Las obras concluidas y próximas a ser inaguradas son: Unidad Deportiva de la Colonia Antorchista, cruce seguro de avenida Chiapas, skatepark de la Estación 5, espacio público de la calle Fuentes Purépechas, así como la rehabilitación del espacio Gonzalo Loza, el acondicionamiento de las mesetas Nicaragua-Costa Rica y Belice-Boulevard, además de la reconstrucción total de las calles Zamora, Enríque Álvarez, Carmona y Wenceslao.

De acuerdo con la funcionaria estatal, en las obras antes mencionadas únicamente tienen pendiente acciones de balizamiento, colocación de señalética, así como la adecuación de banquetas y guarniciones.