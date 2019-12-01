Conagua rehabilita infraestructura de riego en 6 municipios del oriente michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Febrero de 2026 a las 10:49:17
Tuxpan, Michoacán, 21 de febrero de 2026.- Con el objetivo de garantizar el suministro de agua para el campo y fortalecer la seguridad alimentaria de la entidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, rehabilitó el Distrito de Riego 045, ubicado en la Región Oriente de la entidad.

El director general de la Conagua Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, destacó que esta obra de conservación beneficia a los municipios de Maravatío, Senguio, Hidalgo, Tuxpan, Jungapeo y Zitácuaro, los cuales ahora cuentan con la infraestructura necesaria para asegurar el recurso hídrico en sus parcelas.

Con una inversión de 9 millones 769 mil pesos, provenientes en su totalidad de la Conagua Michoacán, se llevaron a cabo acciones estratégicas de mantenimiento para optimizar la operación del sistema de riego, en beneficio de más de 19 mil 535 hectáreas de cultivos michoacanos, lo que representa un apoyo directo a la economía de aproximadamente 7 mil 595 productores agrícolas de la zona oriente.

Los trabajos ejecutados incluyeron el mantenimiento y conservación de siete presas de almacenamiento, 17 presas derivadoras, tres canales alimentadores, dos caminos de operación y dos caminos de acceso.

