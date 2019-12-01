Con visión social, Adolfo Torres anuncia obras hídricas que beneficiarán a miles de familias morelianas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 17:55:22

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero del 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) ejecutará este año un paquete de obras estratégicas a través del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) y el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (Prosanear), con una inversión superior a los 130 millones de pesos provenientes de recursos municipales y federales.

Así lo anunció el director del organismo, Adolfo Torres Ramírez, quien destacó que estas acciones fortalecerán la infraestructura hídrica y representan un paso firme hacia la modernización del organismo.

“Estamos consolidando un sistema más eficiente y sostenible. Estas acciones nos permiten mejorar la infraestructura existente, optimizar nuestros procesos de producción y garantizar que más familias morelianas cuenten con un servicio de agua potable y saneamiento de calidad”, señaló.

Dentro del programa de obra se contempla la construcción de 17 redes sanitarias que suman 7.2 kilómetros de tubería, así como la instalación de una línea de conducción de agua potable de 1.4 kilómetros.

Además, se incorporará equipo hidroneumático y se desarrollarán 14 acciones de producción, entre ellas equipamientos que permitirán eficientizar los procesos de extracción y distribución del agua potable en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, reconoció el respaldo y el trabajo coordinado con el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, cuya visión ha permitido impulsar proyectos estratégicos que fortalecen el desarrollo urbano y mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.