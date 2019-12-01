Con SINERGIA social, Querétaro fortalece la búsqueda de personas mediante CONECTAR

Querétaro, Querétaro, a 2 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro llevó a cabo la firma del convenio CONECTAR, con la incorporación del Distintivo Conectar, donde de más de 100 suscriptores que se suman formalmente a la Red CONECTAR, bajo el lema “Que la red nos acerque para que nadie haga falta”, una estrategia orientada a fortalecer la búsqueda y localización de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El evento fue encabezado por el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, en compañía del Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, quienes destacaron la relevancia de consolidar esquemas de coordinación que involucren no solo a las instituciones, sino también a la sociedad en conjunto.

Durante el acto, se resaltó que SINERGIA por Querétaro trasciende el ámbito estrictamente institucional para consolidarse también como una sinergia social, en la que participan activamente los sectores académico, empresarial, comercial y social, como parte de una corresponsabilidad compartida en favor de la seguridad y la protección de las personas.

En su intervención, la Vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Yanin Zendejas Rojas, subrayó que CONECTAR surge como un mecanismo para maximizar la difusión de Alertas Amber y cédulas del Protocolo Alba, pero que hoy evoluciona hacia un modelo más amplio, que articula a instituciones, sectores productivos y sociedad, ampliando la capacidad de respuesta colectiva ante la no localización de una persona.

Destacó que actualmente participan como aliados estratégicos todos los municipios del estado, instituciones educativas, pequeñas y grandes empresas, comercios, tiendas de autoservicio y departamentales, industria, sector de la construcción, hotelería, medios de comunicación, telecomunicaciones, plataformas digitales, transporte y profesionistas, lo que permite extender el alcance de la red en todo el territorio estatal.

Por su parte, el Fiscal General enfatizó que la seguridad y la justicia se construyen mediante una coordinación absoluta entre instituciones, pero que esta visión se fortalece cuando existe una participación corresponsable de la sociedad. Recordó que recientemente SINERGIA por Querétaro fue reconocida jurídicamente como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad, consolidando un modelo de coordinación que ha permitido incrementar intervenciones, detenciones y aseguramientos, así como el uso estratégico de la información para la prevención del delito.

En este contexto, señaló que la desaparición de personas exige respuestas más humanas, más coordinadas y más responsables, y que CONECTAR adquiere una nueva dimensión al consolidarse como una red activa de difusión inmediata, con la participación de más de 80 instituciones públicas y un alcance potencial de más de 36 mil empresas y establecimientos en todo el estado.

Como parte de esta evolución, se presentó el Distintivo CONECTAR, un reconocimiento institucional dirigido a empresas e instituciones que, de manera voluntaria, deciden participar activamente en procesos de capacitación, difusión y sensibilización, contribuyendo de forma directa a la búsqueda y localización de personas.

La firma de este convenio y la incorporación del distintivo consolidan a CONECTAR como una estrategia de SINERGIA SOCIAL por Querétaro, que fortalece la capacidad de respuesta del Estado y refrenda el compromiso institucional de trabajar de manera coordinada para que nadie haga falta.