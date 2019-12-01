Con Sheinbaum, finalmente tendremos carretera completa a 4 carriles en la Siglo 21: Reyes Galindo 

Con Sheinbaum, finalmente tendremos carretera completa a 4 carriles en la Siglo 21: Reyes Galindo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 19:34:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- "Gracias al compromiso y visión humanista de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, la ampliación a cuatro carriles del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas de la Autopista Siglo XXI, muy pronto será una realidad y podremos al fin contar con una infraestructura carretera con mayor seguridad", señaló el coordinador del PT en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

El legislador por el Distrito 22 de Múgica, se congratuló con este anuncio que realizó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su más reciente visita al puerto de Lázaro Cárdenas, donde la primera mandataria dio a conocer que se hará una inversión histórica de 16 mil millones de pesos para dicho tramo carretero. 

Asimismo, destacó que con la inversión anunciada se modernizarán 146 kilómetros de red carretera, con lo que se prevé que el beneficio se refleje en traslados más rápidos y seguros, que permitan un flujo más ágil de mercancías que entran y salen del Puerto de Lázaro Cárdenas y que incluirá la construcción de puentes, túneles y pasos vehiculares.

"Estamos muy contentos de que en nuestro estado la transformación en infraestructura no se detenga,  y que después de varios gobiernos federales y estatales, finalmente podamos contar en muy poco tiempo con una verdadera autopista, que es muy necesaria ante el incremento acelerado de transportes de carga y de miles de familias que diariamente requieren utilizar esta vialidad ", concluyó el congresista.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en Zamora, Michoacán deja un hombre sin vida y una joven herida
Han sido localizadas 400 fosas clandestinas en Michoacán de 2019 a la fecha; "Corredor de la Muerte" y zonas cercanas a Jalisco, puntos críticos
En Cuitzeo, Michoacán: Detiene la GC a un adulto y un menor; traían 24 armas
En Uruapan, Michoacán detienen a una mujer, aseguran sustancias ilícitas y equipo electrónico
Más información de la categoria
Asegura Donald Trump que EU no necesita productos de México y Canadá
Cuitzeo, Michoacán: Delitos de alto impacto en un municipio pequeño marcado por pobreza, rezago y fragilidad institucional
Con Sheinbaum, finalmente tendremos carretera completa a 4 carriles en la Siglo 21: Reyes Galindo 
Ex tesorero ligado a Jalisco y sentenciado en EEUU por trata, toma el Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán: Renunció por escándalo, hoy es líder partidista y gobierna con el alcalde; su esposa es regidora desde octubre tras renuncia de la titular
Comentarios