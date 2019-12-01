Con Sheinbaum, finalmente tendremos carretera completa a 4 carriles en la Siglo 21: Reyes Galindo 

Morelia, Michoacán, a 13 de enero de 2026.- "Gracias al compromiso y visión humanista de nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum, la ampliación a cuatro carriles del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas de la Autopista Siglo XXI, muy pronto será una realidad y podremos al fin contar con una infraestructura carretera con mayor seguridad", señaló el coordinador del PT en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

El legislador por el Distrito 22 de Múgica, se congratuló con este anuncio que realizó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su más reciente visita al puerto de Lázaro Cárdenas, donde la primera mandataria dio a conocer que se hará una inversión histórica de 16 mil millones de pesos para dicho tramo carretero.

Asimismo, destacó que con la inversión anunciada se modernizarán 146 kilómetros de red carretera, con lo que se prevé que el beneficio se refleje en traslados más rápidos y seguros, que permitan un flujo más ágil de mercancías que entran y salen del Puerto de Lázaro Cárdenas y que incluirá la construcción de puentes, túneles y pasos vehiculares.

"Estamos muy contentos de que en nuestro estado la transformación en infraestructura no se detenga, y que después de varios gobiernos federales y estatales, finalmente podamos contar en muy poco tiempo con una verdadera autopista, que es muy necesaria ante el incremento acelerado de transportes de carga y de miles de familias que diariamente requieren utilizar esta vialidad ", concluyó el congresista.