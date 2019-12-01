Con Rutas de la Salud de Sheinbaum se mejora salud de michoacanos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 16:38:09
Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- Con la puesta en marcha del programa federal Rutas de la Salud, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las y los michoacanos mejorarán su salud al fortalecerse la distribución de medicamentos en los 113 municipios de la entidad, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Explicó que en la entidad se definieron 15 rutas que contemplan 529 puntos como hospitales, centros de salud, farmacias, unidades médicas móviles y auxiliares de salud a donde llegarán los medicamentos. 

“Hoy, Michoacán cuenta con un mejor sistema de salud que permite atender de manera oportuna las necesidades de la población que no cuenta con seguridad social”, detalló el mandatario estatal. 

Ramírez Bedolla agradeció a Sheinbaum Pardo que Michoacán forme parte de los 23 estados donde operan las Rutas de la Salud, programa que distribuirá 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel. 

Recordó que en la entidad son 27 hospitales regionales y 364 centros de salud, los que fueron transferidos al IMSS Bienestar, lo cual ha contribuido a que se brinde una atención inmediata.

